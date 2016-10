Marmande Le syndicat CFTC ouvre un bureau

La CFTC n’est certainement pas le plus connu des grands syndicats de France. Pourtant la Confédération française des travailleurs chrétiens fait partie des cinq organisations représentatives du pays, au même titre que la CGT, FO, la CDC ou encore la CFDT. Bien que comprenant la mention chrétienne, le syndicat est parfaitement laïc. « Le terme « chrétien » fait référence à l’histoire du syndicalisme, où les mouvements des travailleurs étaient scindés entre marxiste et chrétiens », détaille Pierre Durand, président de l’union départementale de la CFTC. De fait, l’organisation syndicale se revendique multiculturelle avec des hommes et des femmes de toutes les religions. Seule prérogative : respecter les valeurs humaines.

Hausse des demandes

La CFTC se veut aussi apolitique, « pour éviter toute reprise par un parti. Pour nous, c’est le syndicalisme au-dessus de tout ». Si le syndicat s’est implanté à Marmande, c’est pour répondre à une demande de plus en plus forte de la part des salariés et des entreprises locales. « Avec la loi travail, tout s’est accéléré. Nous avons beaucoup de sollicitations pour mandater les accords d’entreprises », explique Pierre Durand.

Le conseil juridique du syndicat est également très demandé, car de plus en plus de conflits apparaissent dans les entreprises. « La direction du travail ne peut pas forcément s’occuper de tous les dossiers. Elle nous envoie des travailleurs pour régler les situations. Et s’il le faut nous apportons notre soutien jusqu’au Prud’hommes ».

Le syndicat, qui se veut réformiste, prône le dialogue social tout en ayant en tête le développement des entreprises car « s’il n’y a pas d’entreprises, il n’y a pas de travail », résume simplement Pierre Durand.