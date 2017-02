Transfert. L'UBB négocie la venue d'Alexandre Roumat

C’est bien connu, des chiens ne font pas de chats ! Tel père, tel fils, Alexandre Roumat est promis à un bel avenir.

Le « petit » (façon de parler), pièce maîtresse de l’ Équipe de France des U 20 , est un des joueurs les plus aguerris de sa génération. Aa disputé une(le dernier en date à Agen comme titulaire en n°6) sous les couleurs duentre l’an passé et cette saison. Une nette progression observée en nombre de matchs et de temps de jeu pour l’exercice en cours.