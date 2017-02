Forte du succès des quatre trails des étés précédents, l’association Lou Caminotayres organise le premier trail nocturne d’hiver les samedi 4 et dimanche 5 février à Lerm et Musset. L’organisation de ces événements est partagée avec le comité des fêtes, pour le côté festif et les Caminotayres pour le côté sportif.

Samedi 4 février : Camino trail de neit (trail de nuit), ourse nature de 12km. Départ à 18h30, prix 5€, pas de classement, pas de chronométrage. Obligation pour participer : avoir une lampe frontale et un certificat médical. C’est une course pour le plaisir, mais frissons garantis.

Dès 19h, à la salle Tartarin, le comité des fêtes propose une soirée festive avec assiettes de charcuterie, de fromages et surtout, une ambiance conviviale assurée.

Dimanche 5 février : randonnée VTT avec 2 parcours de 25 ou 45km. 7€, départ échelonné de 8h30 à 9h30. Certificat médical obligatoire. Le midi un repas à 15€ est proposé autour du pot-au-feu, sa soupe et ses légumes et la tourtière. Inscriptions chez Aline à l’épicerie du village.

Contact : Florent Torregaray au 06.82.05 93.29