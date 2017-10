Pour la quatrième année consécutive la fédération départementale des chasseurs, en partenariat avec le Conseil départemental, organise l’opération «Un dimanche à la chasse», faite pour… chasser les idées reçues. Ce sera ce dimanche 15 octobre en matinée. Chasseurs et non-chasseurs doivent contacter le siège de la Fédération des chasseurs de Lot-et-Garonne, à Fargues-sur-Ourbise, pour vous orienter sur le choix des chasses que vous voulez découvrir: palombière, chasse au lièvre, sanglier, chevreuil, bécasse, chasse à l’arc, chasse au vol (fauconnerie), chasse à courre… Le but est de favoriser les échanges entre deux publics qui cohabitent sans se présenter l’activité cynégétique sous un autre angle, connaître une ACCA (association communale de chasse agréée), son fonctionnement.

Au programme, accueil avec café de bienvenue; présentation du territoire de chasse; départ pour une matinée de chasse et retour à midi. Le repas sera offert et pris en commun à Montagnac-sur-Auvignon. Chaque participant repartira avec un livret pédagogique de présentation de la chasse et de la faune dans le département.

L’opération est avant tout réservée aux non-chasseurs qui peuvent s’inscrire, la participation est gratuite.

Contact: Fédération des chasseurs, lieu-dit Bédouret, à Fargues-sur-Ourbise. 05.53.89.89.00.