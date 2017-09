Ils nous avaient enchantés avec leur programme du 3 décembre dernier. Un P’tit Vers de Dropt est de retour à la salle des fêtes de Lévignac, ce week-end. Tout commencera samedi à 18h avec « Mes mots rient », performance de mémoire à la manière d’un conte, avant une pause restauration, sur place.

La soirée enchaînera à 21h avec Alain Sourigues et Jean Mouchès dans leur « Atelier de Réparation de chansons », révisions toutes marques, spécialisée dans l’entretien courant et la réparation de chansons nécessiteuses, dans laquelle les deux compères passent en revue les techniques de la réparation automobile : les chansons connues ou confidentielles, usées, voire oubliées renaissent sous les tournevis de ces deux amuseurs.

La soirée s’achèvera avec « Les passagers » avec Jérôme Martin et Hélène Boutard, un spectacle théâtral et poétique avec Lui mi-ange déchu mi-clochard céleste… Et Elle, errante immobile, rêveuse, vivante, empêchée, pétrifiée. Ces deux-là donnent à voir leurs rêves, leurs fantasmes, leurs fantômes…

Installés dans un fatras d’outils insolites, d’inventions ingénieuses et d’objets musicaux, leur univers est un écrin de jeu poétique dans lequel les émotions se vivent et s’expriment, entre minuscule et démesure.

Dimanche, de l’impro

Le 24, les portes de la salle s’ouvriront à 15h pour une grande après-midi improvisation. A 15h30, début des hostilités avec les ateliers d’impro des lycées Jean Renou de La Réole et Val de Garonne de Marmande, avant un match officiel qui opposera La LIMA de Marmande aux Givrés de La Réole.

Tarifs : samedi 15€ ou 10€ (tarif réduit) et gratuit pour les moins de 12 ans. Dimanche 10€ ou 5€ (tarif réduit) et gratuit pour les moins de 12 ans. Il est fortement conseillé de réserver au 06.75.11.71.84 ou upvddropt@orange.fr