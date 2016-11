Dans tout le territoire du Sud-Gironde, la banda de Grignols les Amuse-Gueules est connue et reconnue pour sa capacité à animer une soirée dans la bonne humeur. Présents dans un nombre important de fêtes locales, de foire ou de marchés nocturnes, ses musiciens savent mettre le feu !

Depuis quelques années, le projet de faire de la musique autrement a pris corps. Chaque printemps, la banda offre des concerts qui drainent de plus en plus de monde. Celui qu’elle vient de donner en l’honneur de la patronne des musiciens, Sainte Cécile, leur permet de roder leur prestation du printemps. Le nouveau programme comprend de nouveaux morceaux alliant aussi bien la musique classique, que la variété où des musiques de film. Un choix éclectique et difficile mais qui permet de s’adresser à tout public.

Application et rigueur

Ce samedi, les mélomanes sont venus en masse en l’église Notre Dame de Grignols pour se régaler de ce nouveau spectacle.

« Tout n’est pas parfait » commente le dynamique animateur et chef d’orchestre, Sébastien Lataste. « Nous avons et aurons toujours des progrès à faire, mais nous aimons ce challenge; nous sommes des amateurs et resterons des amateurs. Les maîtres mots de notre formation sont application, rigueur et concentration ; cela rend la musique plus belle et donne du plaisir. Je suis heureux de constater parmi les 60 musiciens de l’harmonie que plus des trois quarts sont issus ou sont passés par notre école de musique. C’est une récompense et une grande fierté que nous partageons tous. »

Une très longue ovation, par un public debout a clôturé ce concert et a fait naître dans ces yeux charbonneux, ce qui semblait être…. quelques larmes de bonheur.

P. C.