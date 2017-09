La municipalité de Gironde-sur-Dropt se soucie de la propreté de ses rues ainsi qu’aux alentours. C’est pourquoi la commune participe à l’opération nationale Nettoyons la nature, samedi 23 septembre. Et les habitants sont conviés à rejoindre les élus, à 9h, sur la place de la mairie. Les accessoires nécessaires seront distribués gratuitement, c’est-à-dire, gants et sacs poubelles. Chacun devra être chaussé confortablement pour passer dans tous les endroits, humides et herbeux tout en portant un vêtement qui se voit de loin.

Tout le monde est concerné

“Tout le monde peut venir ramasser les déchets laissés sur la voie publique. C’est une opération qui a pour but de rendre service à la nature tout en sensibilisant à la question de la protection de l’environnement. L’âge n’a aucune importance” indique Françoise Casegrande, conseillère municipale. Pour les plus jeunes, ils devront être accompagnés.

Concernant l’organisation, la Girondaise précise : “Par petit groupe encadré par un adule, les bénévoles seront répartis sur les lieux les plus sensibles. Toutes les consignes seront données au moment du départ. Les enfants des écoles, les associations, la population entière est invitée”. Un apéritif sera offert à l’issue de la collecte des déchets.

Une exposition Jardinons propre

En plus de cette opération nationale, la commune accueille une exposition mise à disposition par le conseil départemental. Appelée “Les pesticides c’est pas automatique“, elle interroge à propos des produits utilisés dans les jardins souillant la nature et l’homme. Elle est accessible dans la salle de la gare vendredi 22 et samedi 23 septembre. Sur place, un guide répondra à toutes les questions.

L’exposition se compose en neuf thèmes avec pour objectif d’informer sur les techniques de jardinages naturelles, efficaces et simples que chacun peut s’approprier. Sont à découvrir les plantes des campagnes, les petites bêtes, les paillis, les ingrédients fondamentaux du jardin et bien d’autres expositions.