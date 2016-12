Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Et si vous étiez tous candidats à l’élection présidentielle… C’est tout bonnement ce que propose le Langonnais Emmanuel de Lestrade. Attention toutefois à ne pas le prendre au pied de la lettre : c’est d’un jeu de société qu’il s’agit.

Féru de politique, ce journaliste – il est depuis le début de l’année le chargé de communication de la ville de Langon – ne manque par ailleurs ni d’imagination ni d’appétit pour les loisirs. C’est dans la création de jeux qu’il trouve l’occasion de s’offrir « une récréation », comme il aime à le dire. Et même s’il avait mis cette activité entre parenthèses depuis une dizaine d’années, il ne pouvait que relever le défi lancé par son épouse : « Tu devrais créer un jeu sur les élections présidentielles. » Chiche.

Débat et culture générale

« Elysez-moi » invite les joueurs à se lancer dans la course à la présidentielle et, au fil des épreuves, à s’installer au palais de l’Elysée. « Différentes épreuves vont permettre d’évaluer vos aptitudes à être un bon candidat et, qui sait, un bon président, s’amuse Emmanuel de Lestrade. Il vous faudra des convictions, de la culture générale, une aisance en toute circonstance et un sens aigû de la communication. »

Pour évaluer les qualités des joueurs, quatre séries de cartes et autant de thèmes : Sciences po, En Campagne, Débat, et Dialogue avec les Français. De questions en défis, ils accumulent des voix, les deux meilleurs accèdant au second tour pour l’explication finale. « Les candidats du second tour ont une minute pour faire valoir leur candidature. Les autres joueurs votent et désignent le président de la République. » Le tout sous le contrôle du président du Conseil constitutionnel, missionné pour vérifier la sincérité du scrutin.

Le discours de campagne d’Emmanuel de Lestrade :

Vous ne pourrez pas prétendre à l’immunité

90 minutes – c’est le temps moyen d’une partie – pour s’installer rue de Bièvre, ça se tente, non ? Emmanuel de Lestrade tient toutefois à dissiper tout malentendu : « Votre élection ne vous accorde aucun pouvoir au-delà de la soirée. Et ne pensez pas prétendre à l’immunité pendant la durée de votre mandat. »

A défaut, le concepteur a la conviction que les joueurs auront passé un bon moment. « J’ai testé le jeu en conditions réelles à l’Entre-deux-Jeux, à Langon. Les gens s’y sont prêtés de bon coeur. »

Emmanuel de Lestrade émet un dernier voeu au sujet de son jeu : « S’il pouvait en réconcilier quelques-uns avec la politique. »

E. B.

Où le trouver ?

Le jeu est en vente dans les maisons de la presse de Langon, Monségur, La Réole, Gironde, Sauveterre, Caudrot, St-Pierre d’Aurillac, Bazas, Cadillac et Podensac. A Langon, il est aussi à la vente à l’espace culturel Leclerc, à l’Entre-deux-Jeux et à l’Antre Guillemets. 10€. Sur Facebook : Elysez Moi