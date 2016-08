Tonneins Tous baba de la zumba

Au bord de la piscine, sur la place du Summer day, au milieu des chars de Carnaval où sur la plaine de Ferron, la zumba a largement occupé l’espace cette année. Mais derrière cette vitrine, il y a une association tonneinquaise hyperactive : Fit’dance Attitude.

Elle a pris son indépendance de l’UST il y a trois ans pour voler de ses propres ailes avec ses deux activités : gym et zumba (pratiquée depuis 2009).

Projets

De plus en plus, le coach de l’association, Grégory Barthou, emmène ses « zumbettes » à l’extérieur pour créer des événements conviviaux, « pour casser la routine ».

L’idée, c’est aussi de montrer ce que l’association fait. Ainsi, on a pu les voir au parc Ferron pour profiter du beau temps, au bord de la piscine, etc. Une externalisation qui devrait s’intensifier, « on voudrait essayer de faire des événements plus gros, de booster l’asso, avec, pourquoi pas, des démonstrations en boîte de nuit ».

En attendant, le groupe de zumba se produira lors de la Féria des Assos de Tonneins le samedi 10 septembre à Tonneins, le samedi 17 à Aiguillon dans la journée puis devant le Jaurès à Tonneins en soirée.

Tout est fait pour « fédérer et faire en sorte que les gens s’amusent tout en pratiquant une activité physique, c’est le but de Fit’dance Attitude. »

Bilan

Actuellement, chaque cour attire en moyenne entre soixante et quatre-vingt dix pratiquants.

L’effectif global est plutôt stable, 200 adhérents. Outre les quatre heures de zumba par semaine, Grégory Barthou anime aussi une dizaine d’heures de gym, « on fait du cardio step, renforcement musculaire, etc. » Mais Fit’Dance attitude travaille aussi auprès des enfants, notamment dans le cadre des TAP (temps d’activités périscolaires).

Bureau

Co-président : Isabelle Fabbro et Grégory Barthou ; secrétaire : Nathalie Cuma ; trésorière : Martine Baldazzini.

Reprise des cours ce jeudi 1er septembre, au gymnase Clemenceau à 18h15 pour la zumba et 19h30 pour la gym.

Renseignements : 06.89.52.13.96.