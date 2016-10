Langon Tous aux 24 Heures du Jeu !

Une nouvelle édition des « 24 Heures du Jeu » se prépare. L’espace Claude Nougaro se transformera, les samedi 15 et dimanche 16 octobre, en un espace dédié aux jeux de toutes sortes.

Musée du jeu vidéo

Il y aura un musée du jeu vidéo, un espace de 3.000 Kaplas (jeu de construction), un espace jeux de règles, un espace petite enfance (pour les moins de 6 ans) avec des jeux symboliques et de manipulation, des jeux surdimensionnés, des jeux de plateau longs pour les joueurs avertis ou des tournois de cartes Yu Gi Oh.

Organisé par la Ville de Langon et avec le soutien de la Ludothèque Ephémère, cet événement familial et gratuit séduit chaque année toujours plus de visiteurs: 550 personnes en 2013, 620 en 2014 et 660 en 2015.

Trois professionnels et passionnés du jeu

Cette année encore, des professionnels passionnés du jeu seront présents. Parmi eux: le magasin de jeux vidéo Difintel, situé cours du Maréchal De Lattre-de-Tassigny à Langon, qui proposera un tournoi de cartes Yu Gi Oh, le samedi de 14h à 17h, « l’occasion pour les joueurs de tous âges et tous niveaux de s’affronter en usant des meilleurs stratégies, de découvrir de nouvelles cartes et pour les novices de découvrir ce jeu basé sur les duels ».

Un autre magasin langonnais, la boutique « Entre-deux-Jeux », installée rue Maubec depuis le mois de juillet, présentera les nouveautés en matière de jeux, comme « Les aventuriers du rail ? Autour du monde » et sa nouvelle version sortie tout récemment : un jeu de plateau grand format pour partir à la découverte du monde entier, ou explorer la région des Grands Lacs d’Amérique du Nord ».

Et aussi, l’association « A l’assaut du jeu », composée d’un groupe de joueurs, entre10 et 70 ans, passionnés de jeux de plateaux et de stratégies, née depuis peu à Barsac et unique en Sud-Gironde. « Pour les 24heures du jeu, elle vient présenter, animer et bien entendu jouer aux nouveautés en matière de jeux dits modernes. Leur jeu incontournable du moment : « Carcassonne », un jeu de placement tactique dans lequel on se retrouve bâtisseur de la célèbre cité médiévale ».

Autant d’éléments réunis pour passer un moment ludique et festif !

Les « 24 Heures du Jeu » samedi 15 octobre, de 14h à minuit et dimanche 16 octobre, de 10h à 18h à l’Espace Claude Nougaro. Entrée et participation gratuite. Petite restauration, sucrée et salée sur place.