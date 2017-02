Le “duel” entre Machenaud et Serin fait débat. Lequel des deux aligné samedi à Twickenham ? Ironie du sort, l’un et l’autre ont suivi la même formation… bordelaise. Sous la bannière du Club Athlétique Bordeaux-Bègles Gironde, Maxime et Baptiste ont fait leurs classes. Autre point commun: ils ont connu leur première sélection en équipe nationale à Tucuman (Argentine). De plus, ce sont des buteurs fiables.

Baptiste Serin plébiscité

Titulaire ou remplaçant? La cote de Baptiste Serin monte en flèche. Plébiscité par le public, d’aucuns pensent que le demi-de-mêlée de l’Union Bordeaux-Bègles s’impose pour débuter dans le Tournoi des 6 Nations. Un sondage de notre confrère L’Équipe (49 203 votants) le donne largement favori (71%) devant Maxime Machenaud (29%).

Le sélectionneur Guy Novès fera connaître son choix à mi-journée. Le plus jeune des deux aurait, dit-on, sa préférence. Le “petit” de Parentis pourrait faire ses grands débuts dans le Tournoi. Et repousserait alors son aîné de 6 ans sur le banc des remplaçants? Le scénario inverse de la Tournée de novembre? Contre les Samoa, l’Australie et les All Blacks, Baptiste Serin était dans la peau d’une doublure. Douze, puis six, et ensuite 32 minutes, c’est le temps de jeu qui lui avait été accordé en novembre.

Un enfant du “French Flair”

A 22 ans, Baptiste Serin compte 5 sélections en Équipe de France. Titulaire lors des deux tests-matches en Argentine (juin 2016), sa classe naturelle avait sauté aux yeux de tous. Ses qualités citées le plus souvent dans son registre: vitesse, fluidité, malice, maturité… Le rétablissement du “French Flair”, le séduisant jeu offensif à la Française, préconisé par Guy Novès, plaide légèrement en faveur de Baptiste Serin, apprécié pour ses qualités intuitives, sa façon à lui d’impulser un jeu dynamique.

Maturité = métier ? Tout dépend comment on le voit. Maxime Machenaud (28 ans – 25 sélections) a disputé trois Tournois des 6 Nations (2013, 2014, 2016). L’an passé, le joueur du Racing s’était imposé au poste lors des trois derniers matches: aux Pays de Galles (10-19), en Écosse (18-29) et contre l’Angleterre (21-31) au Stade de France…

Sur la carte de visite de Baptiste Serin figure un grand Chelem. C’était en 2014 avec l’Équipe de France des moins de 20 ans !

On saura dans quelques heures lequel des deux sera associé à Camille Lopez. L’ouvreur qui a lancé sa carrière professionnelle à l’Union Bordeaux-Bègles-Gironde.

Dominique EMPOCIELLO