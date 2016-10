Langon Tournoi de jeu de Go et découverte

Le parvis du centre culturel des Carmes à Langon accueille samedi 8 et dimanche 9 octobre le tournoi de Go de Bordeaux et le championnat de France vétéran, proposés par l’Association Kitani.

Des joueurs de toute la France sont attendus. Il sera possible aux public de venir assister aux parties, à condition de respecter le calme dans les zones de jeu.

Le programme du samedi 8 octobre

Dès 14h, initiation au jeu de Go.

Dès 21h, soirée jeux de société. Petit concert de GuZheng par Lu Ruohuai.

21h30, démonstration et initiation au Tai Ji par Willy Mangin (champion de France vétéran 2016).

Renseignements au 06.63.40.89.02. Facebook : Kitani – Club de Go Bordeaux