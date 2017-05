Depuis plus de 20 ans, le club d’aviron de Langon (Sport Nautique Langonnais) et le collège Toulouse-Lautrec sont partenaires au travers de la section sportive Aviron.

Les élèves du collège peuvent ainsi s’entraîner à ramer tous les vendredis entre 14H et 17H. Ils rament en compétition pour le collège lors des rencontres UNSS et représentent un vivier de futurs rameurs éventuels pour le club.

4 rameurs avec un barreur

Les séances se déroulent sur des Yolettes (bateaux de 4 rameurs avec un barreur) sur le canal de la Garonne à Puybarban. Lorsque la météo est mauvaise, l’entraînement se fait en indoor, sur les ergomètres du club.

Les élèves peuvent découvrir cette activité dès la sixième et se perfectionner au fil des années puisqu’elle est ouverte à tous les élèves jusqu’en classe de troisième.

Cette année, ils sont 20 à pratiquer l’aviron.

Champion d’académie en aviron indoor

Sur le plan sportif, les résultats de la section au fil des années sont très impressionnants.

Plusieurs fois champions de France UNSS dans les années 90, la section a de nouveau de bons résultats avec une qualification l’année dernière pour le challenge national jeunes rameurs à Vichy et cette année un titre de champion d’académie en aviron indoor et une nouvelle qualification au challenge national qui va se dérouler à Vichy les 13 et 14 juin prochains.

L’encadrement est assuré par : Laurent Dutilh (président du club) et Serge Bourdex (entraîneur au club), tout ceci sous la direction de Mme Sarciat, professeur d’EPS au collège.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir