Les Unionistes étaient menés 13-3 au moment où ils ont perdu sur carton rouge Luke Braid, pour une faute qui pourrait bien lui valoir une sanction lourde (voir vidéo ci-dessous). Ils sont revenus à 20-10 et ont tenu ce score jusqu’à l’heure de jeu avant de céder complètement et d’encaisser trois nouveau essais. Cette défaite pourrait bien laisser des traces et notamment pour certains joueurs, clairement passés à côté du sujet.

Citation à venir. Il va prendre cher. pic.twitter.com/WqeVIsEZcz— greub (@greub1) 4 décembre 2016

Points pour l’UBB : Essai Ashley-Cooper (51’), transformations Hickey et pénalité Hickey (16’).

Points pour Toulon : 5 essais (20’, 33’, 59’, 71’ et 76’), 3 transformations (20’, 33’ et 59’) et 2 pénalités (7’ et 11’).

UBB : 1/Kitshoff 2/Maynadier 3/Clerc 4/Jones 5/Cazeaux 6/Braid 8/Tauleigne 7/Chalmers 9/Audy 10/Hickey 11/Connor 12/Rey 13/Spence 14/Ashley-Cooper 15/Ducuing 16/Avei 17/Taofifenua 18/Palmer 19/Goujon 20/Lesgourgues 21/Beauxis 22/Dubié 23/Poux.