Touche pas à mon apéro !

“L’apéro (1), c’est quelque chose de très français. C’est notre côté gaulois, rebelle, qui ressort. Surtout dans cette période de morosité ambiante, explique Vincent Grégoire de l’agence Nellyrodi. On peut toucher à plein de choses mais pas à ça !”

Apéritif ou apéro ?

Voilà ce qu’il ressort de l’étude réalisée par Nellyrodi à la demande du Syndicat des apéritifs à croquer. Les Français sont fortement attachés à cette tradition qu’est l’apéritif au point même de ne plus utiliser ce mot pour ne conserver que son diminutif. L’apéro est clairement devenu la propriété des Français.

Synonyme de spontanéité, de bien-être et de lâcher prise, l’apéro est aussi un moment de créativité et de partage.

Pour 94,7 % des personnes interrogées, organiser un apéro s’apparente à donner de soi pour faire plaisir à l’autre. Et il semblerait que les Français aiment faire plaisir… En effet, ils sont près de 90 % à en organiser régulièrement et 40 % à en programmer deux par semaine ! Pas étonnant dès lors que l’apéro soit considéré comme un moment fondamental pour près de 70 % des sondés.

Résister à la morosité ambiante

Et encore plus par les temps qui courent et “le climat mondial anxiogène”. Ce serait notre manière d’entrer en résistance, de rassembler et de fédérer. Sans autre volonté que celle de revendiquer notre envie de vivre et de profiter de la vie. “L’apéritif agit comme une forme de résistance heureuse, un sas de détente où il est permis de laisser parler sa vraie nature et d’être en décalage” indique Nellyrodi.

D’ailleurs, si la première chose photographiée sur les réseaux sociaux concerne la food, rares sont les photos qui présentent des tables d’apéro. Vous trouverez plus généralement un plat, une assiette, un dessert que celui ou celle qui l’a réalisé est fier de montrer. Selon les experts, c’est parce qu’un apéro se vit sur l’instant et par procuration !

Inconiques Tuc, bretzels et cacahuètes…

Avec une approche plus décomplexée que le repas traditionnel, l’apéro -qui se transforme de plus en plus en cocktail dînatoire- permet à ceux qui l’organisent de marier les styles, de laisser exprimer leur créativité ou même de se contenter de proposer ce qui est déjà prêt.

Car bien qu’il ait évolué avec le temps, l’apéro nécessite quelques incontournables. “Les cacahuètes, chips, TUC, bretzels et autres petits gâteaux secs salés sont iconiques, assure Vincent Grégoire. Pas d’apéro sans eux. Il y a une dimension émotionnelle derrière cela. Ces produits nous rappellent notre enfance et ces apéritifs partagés à l’époque avec la famille ou les amis”.

(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

L’apéritif, un marché porteur

Le Syndicat des apéritifs à croquer réunit 10 entreprises, du grand groupe industriel à la petite PME. Ce secteur compte 2 500 emplois directs et 118 000 tonnes de produits commercialisés l’an dernier. Fort de son offre innovante et diversifiée, l’apéritif à croquer est en nette progression avec +3,7 % réalisés, en volume, en 2016.

APEI-Actualités. Carine Babec

