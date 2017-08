Au regard de la liste des absents, les cinq internationaux et huit blessés, les plus optimistes des supporters de l’Union Bordeaux-Bègles avaient de quoi être fiévreux au moment d’affronter l’AS Clermont-Ferrand.

Face à des Auvergnats toujours très en place, ce quel que soit l’équipe alignée, les Girondins vont très vite devoir entrer en résistance car les visiteurs vont frapper deux fois en trois minutes au quart d’heure de jeu (5-12).

Le public (23000) de Chaban est assommé mais son équipe va s’accrocher et ne pas baisser les bras. Sept points séparent encore les deux formations au changement de camp mais les locaux vont appuyer encore sur l’accélérateur pour prendre le score à l’heure de jeu et sceller le sort du match grâce à un bel essai signé Dubié, qui fera chavirer de bonheur tout un stade.

Le 24 à rien infligé au champion de France alors que les Girondins étaient menés 8-18 à la 33’. Les deux essais marqués sitôt l’heure de jeu ont forcément pesé dans la balance, Hickey se chargeant de convertir les pénalités offertes.

Fa’asiu Fuatai, arrivé à Bordeaux sur la pointe des pieds avec un contrat d’un an, le jeune Néo-Zélandais (24 ans) qui peut jouer arrière, centre ou ailier a montré toute l’étendue d’un talent qui ne demande qu’à exploser.

La feuille de match

UBB : 3 essais Fuatai (6’), Ravai (61’) et Dubié (70’), transformation Schoeman (70’) et 5 pénalités Hickey (19’, 40’, 45’, 51’ et 67’).

Clermont : 3 essais (13’, 15’ et 75’), 2 transformations (13’ et 75’) et 2 pénalités (27’ et 33’).

La compo de l’UBB : 1/Taofifénua 2/Pelissié 3/Cobilas 4/Jones 5/Marais 6/Diaby 8/Houston 7/Chalmers 9/Lesgourgues 10/Hickey 11/Dubié 12/Rey 13/Naqalevu 14/Fuatai 15/Domvo. Remplaçants : 16/Dufour 17/Ravai 18/Cazeaux 19/Tauleigne 20/Doubrère 21/Shoeman 22/Barraque 23/Poux