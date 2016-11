Bordeaux [VIDÉO] Top 14: un All-Black dans le collimateur de l'UBB ?

Doit-on prendre son rêve pour une réalité? C’est de circonstance, la tournée des All-Blacks en Europe attise la convoitise des “sergents recruteurs”. Il en est un polarisant plus spécialement l’attention des clubs du Top 14. L’arrière et ailier Israël Dagg (28 ans – 63 sélections) intéresse Toulon, Toulouse… Bordeaux.

Chasseur d’essais

Auteur du premier essai néo-zélandais samedi samedi contre le Quinze de France, l’arrière Dagg des Crusaders sort d’une énorme saison internationale: 10 essais lors des 12 derniers matches !

Champion du Monde en 2011 devant la France (5 essais inscrits lors de cette compétition, dont 2 contre les Bleus en poule), il avait été par contre évincé de la liste en 2015 par le sélectionneur Steve Hansen.

Le Top 14 préféré à la sélection

A l’approche de la fin de son contrat (2017), succombera-t-il, lui aussi, au désir d’un autre projet sportif ambitieux hors des frontières de son pays? Contrairement au Dan Carter (Racing 92), Ma’a Nonu (Toulon), Conrad Smith, Colin Slade (Pau), Israël Dagg n’a certainement pas renoncé à sa carrière internationale.

Or, la Fédération NZRU a édicté une règle stricte: un joueur évoluant à l’étranger ne pourra plus jouer pour les All Blacks. Le Top 14, championnat le mieux payé au monde, suffira-t-il à le faire fléchir?

La Province de Leinster (triple champion d’Europe) s’est mise aussi sur les rangs. Une vive concurrence qui a dû se croiser dans les arcanes du Stade de France samedi soir.

Dominique EMPOCIELLO

L’essai de l’arrière All Black Israël Dagg face à la France.