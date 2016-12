En s’inclinant la semaine passée à Chaban face à Pau, les Unionistes ont peut-être laissé filer tout espoir de rêver au sextet de tête et donc aux phases finales du Top 14.

Pas mathématiquement bien sûr mais plus sûrement sur la logique, celle souvent implacable du calendrier à venir.

Il reste en effet aux Bordelo-Béglais sept déplacements à effectuer contre seulement cinq réceptions. Et compte tenu des difficultés du moment, hormis à Bayonne et à Lyon, avec tout le respect dû à ses deux formations, difficile de voir où il serait possible de s’imposer.

L’opération rachat est en tous cas active dès ce vendredi et elle sera couplée à un devoir d’excellence pour pouvoir croire (encore et toujours) aux phases finales…..et en la qualification pour la Champion Cup.

Un drôle de match

Pour ce déplacement, le staff a effectué quelques retouches.

Sébastien Taofifénua, Jean François Poux et Lionel Beauxis resteront en Gironde. Ils seront remplacer numériquement par Marc Clerc, Hugh Chalmers et Ian Madigan. Darly Domvo est lui toujours ménagé avant de vraisemblablement retrouver le groupe courant janvier.

C’est donc à une drôle de rencontre que les spectateurs du Matmut Stadium vont assister puisque si les Unionistes sont attendus au coin du bois, et notamment par leurs supporters, les Lyonnais ne sont toujours pas à l’abris de la relégation, eux qui sont seulement douzièmes avec six points d’avance sur Grenoble.

On notera à ce propos que leur dernier match de championnat les verra se déplacer à… Grenoble.

La composition de l’équipe

1/Kitschoff 2/Maynadier 3/Cobilas

4/Jones 5/Cazeaux

6/Braid 8/Tauleigne 7/Chalmers

9/Serin 10/Hickey

11/Connor 12/Rey 13/Spence 14/Ashley-Cooper

15/Buttin

16/Avei 17/Poirot 18/Botha 19/Madaule 20/Lesgourgues 21/Madigan 22/Lonca 23/Clerc