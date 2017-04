TOP 14. On a retrouvé des Unionistes en appétit

La prestation de l’Union Bordeaux-Bègles à La Rochelle huit jours plus tôt avait permis de constater les progrès réalisés dans le domaine de la conquête et de l’implication, notamment en première mi-temps. Des faits de jeu (sic) n’avaient pourtant pas autorisé les Girondins à ramener le moindre point de Marcel Deflandre.

Face à Brive ce samedi, ils se sont donnés les moyens de leurs ambitions en prenant le large en première mi-temps (6-17). Un flottement lors du second acte permettra aux locaux de prendre le score (19-17) avant que Nans Ducuing ne fasse définitivement pencher la balance en faveur des Bordelo-Béglais.

Le fait du match

Cette interception de Loann Goujon dans les toutes dernières secondes de la partie, ce alors que les Coujoux pèsent pour essayer de forcer la décision et qu’ils ont préféré jouer une dernière pénalité à la main plutôt que de la tenter pour égaliser. Le flanker international a manifestement sauvé la patrie.

L’homme du match

Darly Domvo n’a sûrement pas fait le meilleur match de sa carrière à Amédée Domenech mais quel plaisir de retrouver l’arrière UBBiste toujours précieux dans les airs et toujours bien placé. Ces deux placages ratés ne seront qu’anecdotes et une fois la confiance retrouvée Darly va de nouveau enchanter les supporters Girondins.

La Top décla :

Clément Maynadier :

« On s’était dit qu’à la fin de ce match la saison pouvait être terminée. Il reste désormais un petit espoir d’aller chercher la septième place et pourquoi pas la sixième. Personnellement c’est la première fois que je gagne à Brive et c’est une grosse satisfaction. C’est la victoire d’un groupe qui bosse depuis des semaines, qui est solidaire et qui relève la tête. Ça fait plaisir ».

La feuille de match

UBB : 3 essais Chalmers (16’), Spence (28’) et Ducuing (67’), 2 transformations Serin (16’ et 28’) et pénalité Serin (23’).

BRIVE : Essai (48’), transformation et 4 pénalités (10’, 40’, 55’ et 63’).

La compo de l’UBB : 1/Poirot 2/Maynadier 3/Cobilas 4/Marais 5/Cazeaux 6/Goujon 8/Tauleigne 7/Chalmers 9/Lesgourgues 10/Serin 11/Connor 12/Dubié 13/Spence 14/Ducuing 15/Domvo 16/Avei 17/Kistchoff 18/Botha 19/Braid 20/Hickey 21/Talebula 22/Buttin 23/Clerc