Avaient-ils la moindre chance à Toulouse? En toute objectivité, pas la moindre! Il n’empêche que les Agenais ont fait honneur au maillot, en évitant une grosse correction.

Sans faire offense au staff, personne n’est dupe, le SUA LG cible ses matches de Top 14, ceux livrés à domicile étant d’une priorité absolue. Sauf que samedi soir (20h45) contre le LOU (série en cours de 3 succès), ça risque de piquer grave…

Dans ce derby de la Garonne, il en ressort quelques points positifs, en dépit d’un échec prévisible, relativement contenu (30-10). La défense a “juste” concédé 3 essais contre une des meilleures attaques du championnat. Lancés dans le grand bain du haut niveau – comme le flanker Léo Ghirard jouant la totalité du match et l’ailier Clément Martinez – les jeunes n’ont pas démérité. A l’image du pilier Kamaliele Tufele (recrue d’Albi), âgé de 21 ans, qui se souviendra lui aussi de son baptême de feu, pour avoir signé le seul essai suaviste (71e). Globalement, l’état d’esprit combatif est à souligner, en dépit d’une sortie infructueuse comptablement.

Statu quo en queue de classement

C’est une consolation et non des moindres, le SUA LG n’est pas le seul perdant de la 6e journée. Ses principaux rivaux dans la course au maintien ont le moral en berne: Oyonnax a été terrassé à Charles-Mathon par l’Union Bordeaux-Bègles et Brive a été réduite à la portion congrue à Montpellier.

Pour le compte de la prochaine journée (la 7e marquant la fin du 1er bloc), il va de soi qu’il sera fait appel aux “tauliers” (Bosch, Ryan, Marchois, Erbani, Farre, Qera, Januarie, Mc Intyre, Heriteau, Mchedlidze, Tilsley) et à une nouvelle fraîcheur physique.

Dans une forme éblouissante, le LOU de Pierre Mignoni change véritablement de standing cette saison. Parti sur des bases élevées d’une formation visant le Top 6, Lyon a déjà épinglé à son tableau de chasse les deux clubs parisiens, le Stade Français et le Racing le week-end dernier, chez eux… Ce qui en dit long sur ses forces et son talent.

Aucun doute, la mission sera très périlleuse au stade Armandie samedi soir.

Résultats de la 6e journée

Samedi 30 Septembre

Toulon 26-20 La Rochelle

Pau (bd) 23-25 Paris

Toulouse 30-10 Agen

Oyonnax 9-39 Bordeaux-Bègles (bo)

Racing 92 (bd) 17-20 Lyon

Dimanche 01 Octobre

Montpellier (bo) 54-10 Brive

Castres 29-23 Clermont

Prochaine journée

Samedi 07 Octobre

Paris – Montpellier (14h45)

Bordeaux/Bègles – Toulon (16h45)

Oyonnax- Pau (18h45)

Brive – Castres (18h45)

Agen – Lyon (20h45)

Dimanche 08 Octobre

La Rochelle – Racing 92 (16h50)

Toulouse – Clermont (21h).

Classement TOP 14