Les Toulonnais ont beau être « privés » de 14 éléments et non des moindres pour samedi soir à Agen, il n’en demeure pas moins que les « Galactiques » conservent un visage relativement effrayant. Pour le compte de la 9e journée, le manager général Fabien Galthié a dégagé un premier groupe de 27 joueurs, parmi lesquels une majorité d’étrangers (15).

En raison du tout prochain test-match contre la Nouvelle-Zélande (11 novembre), cinq internationaux français manquent à l’appel : Guilhem Guirado, Anthony Belleau, François Trinh-Duc, Mathieu Bastareaud, Hugo Bonneval. Retenu sur la liste du sélectionneur Guy Novès, la seconde ligne Romain Taofifenua bénéficie d’un « régime de faveur », libéré ce week-end, pour les besoins de son club.

Jean Monribot out

Blessé grièvement à la cheville, jeudi dernier lors d’un entraînement, l’ancien capitaine d’Agen Jean Monribot, auteur d’un très bon début de saison, est forfait. Déjà obligé de se passer des services de Charles Ollivon, le RCT se présentera au stade Armandie sans l’excellent argentin Isa Facundo, titulaire à part entière.

Parmi les autres absences de marque, on note celles du pilier Delboulbès, de Jocelin Suta (2e ligne), de Sébastien Tillous-Bordes et d’Éric Escande (se partageant le temps de jeu au poste de numéro 9), de l’ailier sud-africain Bryan Habana et de l’ouvreur Jonathan Wisniewski, out depuis plusieurs mois.

Un doute sur la charnière

C’est peut-être l’occasion rêvée pour le SUA de renverser le finaliste du championnat de France, comptant à ce jour 5 succès, dont un acquis à l’extérieur, au Stade Français, non sans avoir inquiété aussi Clermont et l’UBB dans leur jardin.

A l’évidence, pour autant, le RCT ne sera pas démuni, s’appuyant sur les expérimentés sud-africains Van der Merwe et Kruger, Taofifenua, l’Argentin Fernandez Lobbe, le Géorgien Gorgodze, les centres néo-zélandais Nonu et Fekitoa, l’Australien Semi Radradra, époustouflant contre Brive, l’international Anglais Ashton (39 sélections), auteur de 6 essais en 7 matches, l’arrière italien Padovani.

La grande incertitude plane sur la composition de la charnière : Anthony Meric (21 ans) maintenu à son poste (1re titularisation) devant les Corréziens ou bien les clés du camion confiées à l’ancien All-Black Mathewson (6 capes) qui vient de débarquer sur la rade.

En raison des absences de Belleau et Trinh-Duc, l’ancien toulousain Luke McAlister, que le SUA avait approché à l’intersaison, devrait être normalement à la manœuvre au sein de la ligne de trois quarts.

Le groupe du Rugby Club Toulonnais:

Les avants : Fresia, Chiocci, Etrillard, Soury, Van der Merwe, Chilachava, Setiano, Manoa, Gorgodze, Taofifenua, Rebbadj, Kruger, Fernandez Lobbe, Lakafia, Vermeulen.

Les arrières : Meric, Mathewson, McAlister, Carbonel, Ashton, Nonu, Fekitoa, Radradra, Tuisova, Clerc, Pietersen, Padovani.

Coup d’envoi à 20h45 au stade Armandie. Arbitre de la rencontre : M. Chalon.