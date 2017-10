A l’évidence, c’est un tournant de la saison : Agen voudrait se rassurer au terme de ce premier grand bloc de 7 journées. Pour exister en Top 14, le minimum syndical repose sur la prise de points à domicile. Pourra-t-il renouer avec le succès, dernier en date contre Le Racing 92 (le 2 septembre) ? Il n’a pas vraiment le choix.

Le SUA LG pourra-t-il terrasser un LOU, confiant et serein ? Ses deux succès à Paris, au Stade Français et au Racing 92, sont la preuve d’une formation ayant gagné en maturité, régularité. Elle tend vers un autre standing, tout en développant un jeu plus alléchant.

La patte de Pierre Mignoni n’y est pas étrangère, un manager général qui, soi dit en passant, à prolonger son contrat de… 5 ans !

Pour sa deuxième saison consécutive en Top 14, le LOU a démarré sur d’excellentes bases : 5 succès et 1 défaite (à Pau). Il est vrai que ce sérieux outsider pour la qualification, second actuellement, n’a pas encore joué des rivaux comme Montpellier, Toulon, Toulouse, La Rochelle.

Meilleure défense du championnat (moyenne de 17 points encaissés par match), le LOU se distingue aussi offensivement : 5e attaque (168 points marqués), 19 essais inscrits… A titre de comparaison, Agen a marqué 9 essais et en a concédé 17 depuis le début de la saison.

Gill et Fearns de retour

En terme de recrutement, Lyon n’a pas les choses à moitié : le pilier Clément Ric (ex-clermont), le talonneur Virgile Lacombe (Racing 92), les deuxièmes lignes Oosthuizen (en provenance des Sharks), François Van Der Merwe (Racing 92), le 3e ligne l’Australien Liam Gill « piqué » à Toulon, renfort de poids, le demi de mêlée Jonathan Pelissié (ex-Toulon), l’ouvreur Lionel Beauxis (UBB), l’ailier Alexis Palisson (ex-Toulouse) auteur de 5 essais en 6 journées, l’ancien arrière de l’UBB Jean-Marcellin Buttin.

Tout en mettant des cadres au repos, le LOU a réussi la performance de s’imposer à Colombes. Si le staff doit se passer des services de Dylan Cretin (jeune 3e ligne très en vue), d’un Lionel Beauxis totalement métamorphosé depuis son départ de Bordeaux, il comptera surtout sur les retours de Buckle, Ivaldi, Gill, l’Anglais Fearns (n°8), que convoitait Gloucester à l’intersaison, Wulf, Rokoduru et l’arrière Buttin, qui remplacera Delon Armitage.

Les Agenais sont face à une grosse armada, solide dans toutes ses lignes. C’est pas pour ça que le SUA LG se fera manger par le… Lyon.

7e journée de Top 14 : Agen – LOU, samedi à 20h45 au stade Armandie.

Équipe agenaise : Bethune, Bosch, Ryan – Marchois, De Marco – Erbani (cap), Farré, Qera – (m) Januarie, (o) Mc Intyre – Nakosi, Hériteau, Sadie, Mchedlidze – Lamoulie.

Remplaçants : Tetrashvili, Ngauamo, Murday, Miquel, Rubio, Laporte, Tilsley, Joly.

Équipe de Lyon: Buckle, Ivaldi, Gomez-Kodela – Lambey, Roodt – Puricelli (cap), Gill, Fearns – (m) Couilloud, (o) Michalak – Palisson, Wulf, Regard, Rokoduru – Buttin.

Remplaçants : Menini, Lacombe, Oosthuizen, Bruni, Tuifua, Pélissié, Paea, Choirat.