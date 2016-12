Il n’a pas encore été titulaire au stade Marcel-Michelin, mais ça ne saurait tarder… Par contre, le demi de mêlée clermontois Charlie Cassang, qui fera 22 ans le 8 février prochain, l’est pour la troisième fois ce samedi au Stadium de Toulouse, dans le cadre de la 17e journée de Top 14 (match retransmis à 17h sur Canal + Sport).

L’ancien espoir agenais sera associé à nouveau au jeune ouvreur Patricio Fernandez (22 ans). D’ailleurs, mentionnons au passage que l’espoir argentin, qui a gagné du temps de jeu derrière le titulaire Camille Lopez, a vu son contrat renouvelé jusqu’en 2019.

C’est probablement ce à quoi aspire Charlie Cassang (son contrat expire en juin 2017) dont les opportunités d’exprimer son talent sont plus fréquentes depuis le début de la saison.

A Toulon (6e journée du 25 septembre), l’ancien élément de l’école de rugby de l’Entente des Quatre Cantons était sorti frustré du terrain. A peine entré en cours de match, sur son premier ballon touché, il quittait le terrain sur blessure, “dézingué” à la suite d’un plaquage rugueux de Tuisova.

A Brive (J9 du 30 octobre), ce fut un triple bonheur pour Charlie: titulaire, auteur d’un des 4 essais et victoire éclatante au final (40-16). Sur le banc, Morgan Parra l’avait remplacé en cours de match (58e).

Confirmer pour convaincre

Pour la réception de Grenoble (J10), suite à la rotation observée, il était entré à l’heure de jeu à la place de… l’international Parra. A Bayonne (J11), Franck Azema et l’ensemble du staff sportif lui renouvelaient leur confiance: il débutait la rencontre au stade Dauger. Victime d’une entorse à la cheville (37e), il avait du céder sa place à Ludovic Radosavljevic.

Contre le Stade Français (J16 du 23 décembre), remplaçant, il disputait 20 minutes de jeu. Cette nouvelle titularisation, ce samedi à Toulouse, démontre encore une fois de plus la volonté de lui accorder du temps de jeu. Pour convaincre… Pour assurer son avenir à l’ASM? C’est tout le mal qu’on lui souhaite. Le club auvergnat ayant déjà pris la décision de se séparer à la fin de cette présente saison de Radosavljevic qui était Clermontois depuis 8 ans. Selon la presse locale, l’actuel leader du Top 14 laisserait libre également un autre demi de mêlée de 21 ans, Enzon Sanga (1 match disputé).

Reste que si le club auvergnat le conserve, le lot-et-garonnais devra se faire une place parmi les internationaux Parra et une nouvelle recrue et non des moindres, l’Écossais Craig Laidlaw (56 sélections), enrôlé pour trois saisons.

L’essai de Charlie Cassang à Brive lors de sa première titularisation en Top 14.