Le 26 février 2017, à Labouheyre, où l’UA Gujan-Mestras a validé sa montée en Fédérale 3, Tony Pitoux était capitaine. D’ordinaire, il ne l’est pas. «Je ne suis pas un leader, estime-t-il. Je me définis plus comme un soldat. On m’a déjà proposé le capitanat mais je l’ai toujours refusé. Ce n’est pas dans mon tempérament.» Face aux Bouheyrots donc, il a accepté de faire une exception. Il faut dire que les Barbots ont insisté pour rendre hommage à leur trois-quarts de toujours, facilement reconnaissable grâce à ses rastas.

Surf, boules et pêche

À 32 ans, Tony Pitoux n’a connu que le club à la coccinelle. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir été sollicité pour défendre d’autres couleurs. Il rappelle avec un sourire en coin l’époque où Loris Bertazzo, un dirigeant de l’US Salles, tannait sa mère pour qu’il signe chez les Blanc et Rouge. Factrice dans la commune des Sangliers, elle avait le droit au même refrain tous les étés mais rien n’y a fait. Avec son allure de baba cool, ses rastas et sa voix nonchalante, le Barbot semble se la couler douce à Gujan. Il ne dément pas vraiment: «Je suis bien ici, affirme-t-il. J’habite au Teich, juste à côté. Je viens à l’entraînement en vélo ou en long-board. Avant l’entraînement, on se fait la traditionnelle partie de boules…»

Ce vendredi soir, Tony Pitoux a prévu de pêcher une bonne partie de la nuit avec un coéquipier comme les Gujanais n’ont pas de match le lendemain ou surlendemain. Pétanque, pêche, surf : ses occupations sont nombreuses autour du rugby. «À partir des beaux jours, je ne le vois plus beaucoup à la maison», préfère en sourire sa compagne.

« Je n’avais pas envie de me compliquer la vie »

Sans portable, ni adresse mail ou compte Facebook, le Teichois est hermétique aux sollicitations du rugby amateur. À Gujan, il s’est trouvé une seconde famille et n’a jamais cherché la gloire ou l’argent ailleurs. «Mon paradis est ici», se plaît-il à dire, en parlant du Bassin d’Arcachon où il habite. Mais cette philosophie, Tony Pitoux l’a certainement puisée dans un drame familial. «J’aime profiter des petits plaisirs de la vie car j’ai perdu mes parents très tôt, confie-t-il, le regard ému. Mon père est décédé quand j’avais 19 ans. À cette époque, j’avais des propositions d’autres clubs mais c’était déjà assez compliqué personnellement. Je n’avais pas envie de me compliquer encore plus la vie.»

Il veut jouer jusqu’à 40 ans à l’UAGM

Avec le recul, le trois-quarts du club à la coccinnelle n’a pas vraiment de regrets concernant sa carrière malgré les opportunités qui se sont offertes à lui. Bien sûr, il aurait aimé goûter aux joutes fédérales mais à 32 ans, son souhait va être réalisé sans avoir besoin de quitter les Barbots. Ils viennent en effet de décrocher leur accession en Fédérale 3, après tant d’années d’échec. «Quand c’était les deux premiers qui montent, on terminait troisième. Quand c’était juste le premier, on finissait deuxième. Au bout d’un moment, j’avais l’impression d’être le chat noir», souligne Tony Pitoux.

La malédiction conjurée, le Teichois n’a maintenant plus que deux objectifs. Le premier: maintenir son club en Fédérale 3. Le deuxième: «Je me vois bien faire comme Thierry Santurenne et jouer jusqu’à 40 ans. Tant que je peux courir, je jouerai», dit-il. Dans un coin de sa tête, Tony Pitoux rêve de faire une dernière saison avec son fils, Noah, en équipe fanion. «Mais j’espère qu’il ne s’éternisera pas à Gujan, ajoute le papa. Il a des capacités et grosses prédispositions en tant que demi-de-mêlée, même s’il préfère jouer arrière ou centre pour l’instant. S’il peut jouer plus haut, je lui mettrai des coups de pied au cul (sic) pour qu’il le fasse.» Mais en attendant que le petit Noah (12 ans) devienne grand et tape à la porte de l’équipe fanion, le soldat gujanais est encore loin de la réforme…