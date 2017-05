Effervescence dans la cours de l’école Jean Macé Primaire : les élèves ont effectué le tirage au sort de la tombola du printemps organisée par l’association des parents d’élèves.

Un beau succès avec près de 70 lots en jeu pour petits et grands grâce à la générosité des commerçants de Tonneins et alentours, et plus de 900 tickets vendus grâce à la mobilisation des familles qui ont joué le jeu.

Les fonds récoltés participeront notamment au financement «d’un voyage dans le temps» organisé par l’équipe enseignante, en partenariat avec l’association des Francas 47.

En effet, les élèves des classes de CP à CE2 s’envoleront à la fin du mois vers la Dordogne, pour explorer les temps préhistoriques à Lascaux, traverser le Moyen-Age dans le Vieux Périgueux et atterrir dans les années 1900 au Bugue.