Comme son arrière-grand-père Louis Cransac, qui a joué à Montauban, Tom Fumanal espère embrasser une carrière de rugbyman de haut-niveau. Le Langonnais entame sa quatrième saison au SU Agen.

“J’ai intégré le club en cadets 2e année après avoir réussi les sélections. Cette saison, je passe en Espoirs. La première année, pas grand monde ne joue, se doute l’ouvreur. Le SUA m’a conseillé de faire un tutorat pour avoir du temps de jeu.” Le joueur des Bugs 7 est donc de retour cette saison à Langon pour glaner du temps de jeu.

Une saison charnière

À 18 ans, Tom Fumanal sait qu’il est à une période charnière de sa carrière. “C’est une année de développement, explique-t-il. En première année, on n’est pas hébergé par le club, pas nourri, on n’a pas d’aide. À l’issue de cette saison, il y aura une vraie sélection.” Entre les cours et les entraînements à Agen, l’ouvreur doit donc faire des allers-retours à ses frais jusqu’à Langon pour participer aux entraînements du Stade.

“La première année, il faut serrer les dents, dit-il. Heureusement que mes parents sont là pour me soutenir, notamment financièrement. Mais j’essaye de me donner les moyens de devenir professionnel. C’est mon objectif même si je sais qu’avec mon gabarit (1m75, 75kg), ça va être difficile.”

“Si je me blesse, je ne serais pas conservé”

Durant la semaine, l’ouvreur multiplie les séances de musculation et se démène aux entraînements pour faire ses preuves. La saison dernière, le staff en avait fait l’ouvreur titulaire des Crabos, avec qui il avait atteint la finale (perdue face au RC Toulon) du championnat de France. Tom Fumanal espère continuer à convaincre les techniciens lot-et-garonnais, mais il sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur. “Si je me blesse et que je rate une partie de la saison, je ne serais pas conservé”, prévient-il.

Pour l’instant, il pète la forme et donne un coup de main aux Espoirs du Stade Langonnais, voire à l’équipe fanion “Le niveau est élevé mais pourquoi pas ?”, espère le jeune Langonnais, histoire d’emmagasiner de l’expérience pour le SU Agen et de continuer à marcher dans les pas de son grand-père.