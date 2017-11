Le mano a mano se poursuit entre Cestas et Saint-André, les deux équipes ayant désormais creusé un bel écart avec les poursuivants. La Réole a relevé la tête au détriment d’une formation du Bouscat qui occupe seule désormais la dernière place de la poule. Titou Dulin, le coach du RC Lège-Cap-Ferret, commente les résultats de cette sixième journée :

BEC 8-16 La Réole

“La Réole n’a pas beaucoup joué jusqu’alors, calendrier oblige, et a malgré tout posé des problèmes à Cestas. Ils se mettent en route là et il faudra compter avec eux, je pense. Pour le BEC, équipe en reconstruction, c’est un peu plus dur mais ils sont capables de faire des coups à l’extérieur. Dans ce match, La Réole a semble-t-il appuyé là où ça fait mal pour s’imposer.”

Saint André de Cubzac 31-0 Sanguinet

“Le zéro pointé de Sanguinet est un peu surprenant mais la victoire de Saint-André est tout sauf une surprise. Lorsqu’ils mettent la marche avant assez tôt dans la partie, cela devient très compliqué et vous ne voyez plus trop le ballon. Ils ont des joueurs plus aguerris que les autres et pour moi, ils ont fait un faux pas jusqu’alors et ils n’en feront pas un second.”

Lège Cap Ferret 40-12 Le Bouscat

“Il n’y avait que 7-0 à la mi-temps et rien n’était fait, franchement. Le résultat final est assez trompeur en fait même si nous avons réalisé une deuxième mi-temps plus aboutie. Nous re-marquons assez vite et derrière nous avons réussi à plus garder le ballon, ce qui nous a rendu la tâche plus simple. Maintenant, Le Bouscat est une équipe organisée, assez légère devant mais on voit que c’est une équipe de copains et ils gagneront d’autres matchs en cours de saison, c’est évident !”