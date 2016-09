Langon Titi Celhay : "Les derbys n'existent plus"

Ce dimanche (16h), le SC Captieux reçoit le Stade Réolais. S’il gravite autour du club réolais, Titi Celhay a aussi joué deux saisons au SC Captieux. L’ancien pilier langonnais est donc bien placé pour nous parler de derby sud-girondin.

Le Stade Réolais a repris le championnat dimanche dernier. À l’intersaison, les dirigeants ont annoncé ton retour au club, en tant que manager sportif. Qu’en est-il ?

« Non, ils ont lancé cette idée mais ce n’est pas le cas. Je leur donne juste un coup de main mais pour tout dire, je n’ai pas remis les pieds au stade de tout l’été. Mon restaurant [L'écluse 52] me prend beaucoup trop de temps pour faire autre chose sérieusement. »

Pourquoi ont-ils parlé de ton retour alors ?

« À l’origine, ils m’avaient demandé de reprendre l’équipe. La Réole, c’est un gros club de branleurs. Mais ils le savent, c’est pour ça, ils voulaient que je mette de la discipline. Ils ont besoin d’un patron sinon ça part dans tous les sens. D’ailleurs, je leur ai dit : ”c’est pas un entraîneur qu’il vous faut, c’est un animateur du Club Med”. Humainement, c’est un super club avec beaucoup de convivialité mais il faut aussi de la rigueur. Comme je ne pouvais pas venir, je leur ai amené Stéphane [Camu]. Il va leur en apporter. »

“Je ne suis plus dans le coup”

Si tu avais plus de temps, ça t’aurait intéressé ?

« Il faut être sérieux : je n’ai plus les compétences. Contrairement à certains, j’ai l’honnêteté de le reconnaître. Depuis que j’ai arrêté de m’occuper des Reichels à Langon, ça fait cinq ans que je ne suis plus dans le coup. Entraîneur, ça évolue vite. Le rugby est tellement changeant, les méthodes d’entraînement ne sont plus les mêmes. »

Ce dimanche (16h), le Stade Réolais se déplace sur la pelouse de Captieux. Est-ce que c’est aussi disputé qu’un derby Langon-Bazas ?

« Non, ce n’est pas pareil. Pour avoir un derby, il faut que la suprématie locale soit en jeu et là, ce n’est pas le cas. »

En tant que joueur, tu as connu l’époque où Langon a joué en deuxième division face à Bazas, Captieux ou Grignols. Il y avait un vrai parfum de derby. Aujourd’hui, un Langon-Bazas aurait la même saveur ?

« C’est impossible. Les derbys n’existent plus. Comment veux-tu que Langon fasse un derby alors que ses joueurs arrivent tous de Bordeaux ? Ils n’ont aucune passion pour ce club. À mon époque, quand on jouait un Langon-Bazas, tu avais 90% de Langonnais d’un côté et 90% de Bazadais de l’autre. »

Qu’est-ce qui a changé ?

[...]