Langon Thierry Drouet : "Il y a de la frustration"

Pas sûr que le tout récent ex-président du Stade Langonnais soit moins tendu désormais lorsqu’il regarde jouer son club. Thierry Drouet est depuis toujours un indéfectible supporter des Rouge et Blanc, un inconditionnel du ballon ovale qui s’infuse un nombre incalculable de matchs par saison, ce quel que soit le niveau. Il était évidemment à Comberlin ce samedi pour l’ouverture officielle de la saison et était tout sourire, ou presque, à l’issue de la rencontre : « C’est bien sûr une bonne chose d’avoir gagné, disait-il en préambule, mais forcément je regrette ce point de bonus que nous n’avons pas pu garder. C’est un match de début de saison, avec son lot d’imperfections mais c’est aussi le cas pour l’arbitre (rires). Je l’ai connu mieux inspiré. Enfin, il reste du boulot mais c’est normal. »

“Sur le deuxième essai d’Anglet, il y a un en-avant d’un mètre sous les yeux de l’arbitre”

Patrice Audureau, le nouveau président du club passe et repasse, félicitant les joueurs qui petit à petit regagnent les vestiaires tout sourire. Il ne tient pas en place, sa façon à lui sûrement d’évacuer le stress accumulé : « C’est le genre de rencontre qui engendre de la frustration et il y en a. Sept cartons, c’est démesuré ! Le match a failli se finir dans la confusion en plus mais il ne faut pas s’en étonner. Sur le deuxième essai d’Anglet il y a un en-avant d’un mètre sous les yeux de l’arbitre qui valide quand même. Tu finis par ne plus trop savoir où tu en es. Bon, l’essentiel est là avec la victoire et cela lance bien la saison. »