Castets-en-Dorthe Thibault Danel : « Je vis sur une péniche »

Sur l’écluse 52 à Castets-en-Dorthe, tout est calme et paisible. Ce petit lieu de vie accueille différents bateaux tout au long de l’année qui viennent accoster pour passer quelques jours, quelques semaines voire années. C’est le cas de Thibault Danel, qui depuis quatre ans, habite sur une péniche.

Né sur un voilier

Passionnés de bateaux, Thibault avait déjà de bonnes prédispositions. « Mes parents ont toujours été passionnés par les voiliers et les bateaux. Mon père est dans le milieu du bateau, j‘ai baigné dans le bain du bateau » explique-t-il. C’est d’ailleurs sur un voilier qu’il naîtra, à La Rochelle.

J’ai fait fuir des voisins

« Je préfère vivre dans une péniche que dans une maison. C‘est plus apaisant et on peut voyager sans déménager. C‘est libre. Tu as toujours la même chambre mais pas la même vue » poursuit le futur étudiant au Ciam (école de musique) à Bordeaux.

Des rencontres musicales

Voulant devenir musicien, Thibault joue régulièrement sur sa guitare ou son synthétiseur. Ainsi, il lui est arrivé d’accueillir des musiciens de passage ou qui habitaient sur un bateau proche. « J‘ai joué avec des saxophonistes, des guitaristes. Des amateurs comme des passionnés ». Ces rencontres ont pu aboutir, avec certains, sur des amitiés ancrées.

A contrario, d’autres voisins étaient moins réceptifs à ses solos de guitare. « J‘ai fait fuir des voisins » sourit-il. Il faut dire qu’il ne passe pas une journée sans jouer un accord. « J‘en joue en fonction du temps passé sur la péniche. Cela peut aller jusqu‘à quatre heures pas jour, voire plus. C‘est un lieu posé pour composer ».

Le concept d’une tournée-péniche

Vivant chez sa mère, Thibault a l’objectif en tête de « vivre sur l‘eau plus tard ». Pouvant circuler sur les fleuves, les canaux et les rivières, il aimerait mettre en place une tournée-péniche avec des concerts tous les soirs dans les lieux accostés. L’idée serait de traverser la France par ce biais, qui permet même d’atteindre les Pays-Bas.

S’il avait la chance de pouvoir s’acheter n’importe quel bateau, Thibault choisirait un Riva. « C‘est un bateau à moteur italien. Il est tout en bois verni. C‘est comme une Ferrari en bateau ». Un choix qui restera pour le moment dans l’ordre du rêve, étant donné que d’occasions, les premières gammes montent à 50.000€ et les plus hautes gammes à plusieurs millions d’euros. Toujours est-il que Thibault ne se voit pas quitter sa coque et espère marcher sur l’eau le plus longtemps possible.