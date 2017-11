Samedi 25 novembre à 20h30, la troupe « Scène Ouverte » de Moulon jouera sur la scène de la salle polyvalente de Landiras la pièce « Migraaaants ! » ou « On est trop nombreux sur ce putain de bateau ».

Son titre évoque un cri, celui des exilés, volontaires ou non, et de ceux qui les croisent et parfois s’arrêtent pour comprendre leur histoire. La pièce prend le contre pied d’une actualité tragique en employant l’humour : une démonstration par l’absurde sans intention moralisatrice.

Casser l’indifférence

Elle a été écrite par Matéi Visniec avec pour un but au moins : casser l’indifférence.

Il place le spectateur dans un bateau de migrants pour observer les rapports avec leur passeur, mais fait aussi intervenir sur le sujet un président de la République un peu désorienté et d’autres personnages sur fond d’humour noir.

L’auteur a eu accès à des milliers d’articles et d’analyses : il a été en Iran, en Tunisie, au Maroc , en Turquie, en Syrie , etc.

Il raconte ces migrants qui viennent de Somalie, du Pakistan, d’Afghanistan, de Syrie, d’Irak.

Visniec fait le tour de force de nous faire rire, sourire et parfois pleurer.

Ce sont donc les jeunes acteurs de la troupe « Scène ouverte », menés par la metteur en scène Nathalie Albouy qui porteront les mots de Matéi Visniec, auteur contemporain et journaliste.

Laissez-vous embarquer au milieu de la Méditerranée pour une croisière riche en émotions.

►Entrée au chapeau.