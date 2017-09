Le Théâtre des Compagnons de la Veillée accueilleront samedi 23 septembre à 20h30, dans leur salle du cours du 14 Juillet à Langon, la compagnie « Les Arpètes en Scène » du Taillan-Médoc, dans le cadre d’un partenariat avec des troupes du département de la Gironde.

La compagnie présentera la pièce de théâtre « Les histoires d’amour finissent mal en général », mise en scène par Véronique-Claire Dubois.

L’amour et le mariage

Il s’agit d’un spectacle basé sur une série de sketches choisis abordant les thèmes de l’amour et du mariage . Disputes, réconciliations, séparations sont au programme. Les acteurs s’amusent sur scène enchaînant les situations comiques qui rendent le spectacle dynamique et réjouissant. Les bons et les mauvais aspects de la vie de couple sont joués avec beaucoup de sensibilité et de drôlerie. Le fidèle public des Compagnons retrouvera, avec plaisir, les comédiens qu’il avait appréciés lors de leurs précédentes venues en 2015 et 2016 .

Spectacle samedi 23 septembre à 20h30, au Théâtre des Compagnons de la Veillée, 105, cours du 14 Juillet à Langon. Entrée : 8€, réduit 5€.