Les 13, 14, et 15 octobre, un petit nombre de Compagnons chevronnés, regroupés autour de Michel Sore, le metteur en scène, présenteront une pièce de Gérald Sibleyras : « Le vent des peupliers » à la salle des Compagnons de la Veillé à Langon.

Les spectateurs seront ramenés 50 ans en arrière, dans une maison de retraite pour anciens combattants de la Grande Guerre dont on commémore cette année le centenaire.

Joutes verbales

Les trois anciens dont on partage le quotidien n’engendrent pas la mélancolie. Ils sont vifs, excessifs, méchants parfois injustes, mais ils sont tournés vers l’avenir, ils font des projets.

Projets fous, suscitant entre eux de belles joutes verbales, chacun ayant un caractère bien trempé.

Le trio de comédiens et amis composé de Michel, Gérard et Patrick, est accompagné en régie générale par Alain qui sera aux manettes son et lumière.

Ensemble ils créent un mélange particulièrement détonnant. Leurs interminables et quotidiens verbiages sont d’une irrésistible drôlerie et la terrasse, ce lieu de rencontre qu’ils se refusent à partager « avec les autres cintrés de l’hospice », est jalousement protégée.

Ils projetteront pourtant de la quitter elle, et « cette garce de Madeleine » dont ils contestent le pouvoir, pour rejoindre tels, des oiseaux migrateurs, cette colline aux peupliers celle où le vent souffle.

►Spectacle vendredi 13 octobre à 20h30, samedi 14 à 20h30 et dimanche 15 à 15h30, au Théâtre des Compagnons de la Veillée, 105 Cours du 14 Juillet à Langon. Entrée : 8€, réduit : 5€.