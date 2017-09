L’école de théâtre créée par la compagnie l’Aurore, La Fabrique, est de retour pour cette rentrée avec des ateliers de théâtre toujours basé à La Réole. Si le souhait était de tourner sur les différents villages, l’école étant soutenue par la CdC du Réolais en Sud Gironde, cela ne semble pas réalisable à cause de problème de logistique. Car pour mener à bien les projets, il est nécessaire d’avoir une salle avec un espace scénique et surtout le noir. Difficile alors de tourner alors que la salle reste très satisfaisante dans la cité millénaire.

Trois ateliers de théâtre

La Fabrique propose trois ateliers : enfants, adolescents et adultes. Chaque année, des passerelles sont souhaitées entre chaque groupe, c’est pourquoi un thème commun est travaillé. L’an dernier, c’était la frontière entre le monde réel et imaginaire. Cette année, l’idée est axée sur l’enfance et la guerre et la transmission intergénérationnelle.

Ces ateliers, menés par Aurélie Ianutolo, metteur en scène, comédienne et intervenante qualifiée, commencent en octobre. Pour les enfants, ils auront lieu les mercredis de 16h15 à 18h15. Pour les adolescents, ce sera les mercredis de 14h à 16h. Enfin, pour les adultes, le rendez-vous est fixé chaque mardi soir de 20h à 22h. Les permanences concernant les inscriptions ont lieu à l’association agriculturelle La Grange, située à Lamothe-Landerron. Et il faudra s’y rendre le mercredi 27 septembre afin d’intégrer cet école qui fabrique des comédiens.

Renseignements au 06.77.43.79.40 ou par mail : lafabrique@compagnie-l-aurore.com