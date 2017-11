Depuis plusieurs mois, le théâtre d’impro s’impose comme une des nouvelles activités en Sud Gironde. Cette activité, très développée au Canada, a été introduite sur le territoire par l’association Anim’Actions et son équipe, les GIVRé, qui, depuis l’an dernier, organise des cabarets d’improvisation à Monségur ainsi que des matchs face à d’autres équipes du Sud-Ouest à La Réole. Avec moins de règles et moins de réflexion, le théâtre s’impro se veut plus rapide, spontané et libre. Il demande beaucoup d’imagination avec des thèmes toujours différents.

Des ateliers hebdomadaires

Dans la bastide de Monségur, l’association Passerelle a décidé de mettre en place des ateliers hebdomadaires permettant aux plus curieux de commencer cette pratique. Ils ont lieu chaque mercredi soir, à partir de 19h, dans le local de l’association monséguraise (25, rue Saint-Jean). Les cours, donnés par Aurélia, sont composés des premiers enseignements des grands cours Florent avec essentiellement les déplacements physiques et les expressions. La voix et la mémoire sont ensuite travaillés.

Et pour ceux qui veulent découvrir le théâtre d’improvisation, il faudra patienter jusqu’au premier vendredi du mois de décembre puisque les GIVRé y donneront leur cabaret mensuel au café du commerce, autour de la halle Robert Darniche.