Vendredi 3 novembre se produira à l’Espace 180 The Wooden Pearls pour un concert rock avec des compositions originales en anglais. Leurs influences vont de Pearl Jam, The black Keys, Lenny Kravitz, Foo Fighters ou Incubus en passant par Lady Gaga. The Wooden Pearls, c’est du rock à l’état pur avec guitare, chanteuse-basse et batteur. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la chanteuse apporte une énergie particulière à la formation. En première partie se produira Castro Caméra.

Réservations 06.28.33.54.10. Entrée 10 €. Bar et restauration légère sur place.