Pendant le deuxième direct de l’émission « The Voice » sur TF1, samedi dernier, notre candidat sud-girondin du Tourne Matthieu Baronne a repris le tube « With or whitout you » du groupe U2 et a gagné son ticket pour la demi-finale.

Cela lui fera du bien de faire la tournée

Le « rockeur crooner » comme l’a qualifié Florent Pagny de cette saison 6 se voit une fois de plus complimenté par les coaches.

Le Sicilien Nicola Cavallaro a été choisi par les téléspectateurs et Zazie a sauvé Matthieu au détriment de Marvin Dupré (ce qui a suscité la colère de ses fans sur les réseaux socaiux).

Zazie a jugé que Matthieu est « quelqu’un qui est moins prêt mais à qui cela fera du bien de faire la tournée française de «The Voice».

Matthieu a posté sur sa page Facebook, à l’adresse de ses fans sud-girondins et d’ailleurs : « Un grand merci pour votre incroyable soutien les amis ! ».

Ce samedi soir, Matthieu reprendra pour la demi-finale le titre « Don’t stop me now » de Queen.

En tournée

Le 19 juin, il sera en concert sur la scène de la Patinoire Mériadeck de Bordeaux avec les 7 autres finalisted pour la tournée française de « The Voice 6 ».

Demi-finale de « The Voice 6 », samedi 3 juin à 21h sur TF1.