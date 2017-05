Aprèse sa réussite aux battles, face à Fabian sur la chanson de Calogéro « Aussi libre que moi », le candidat du Tourne Matthieu Baronne, enthousiaste, annonce qu’il passe ce samedi 13 mai dans l’émission « The Voice 6 » sur TF1 pour l’étape de « l’épreuve ultime » : « Je suis ”on TV ” le 13 mai ! ».

Je souhaite surprendre le public

« Je prépare l’épreuve ultime, choix de chanson, arrangement. Je croise les doigts pour accéder aux lives », nous dit-il.

« Je souhaite surprendre le public, autant par la voix que par les arrangements. Je ne suis pas un performeur, c’est-à-dire que je n’essaie pas de pousser ma voix à fond à chaque fois. Ce n’est pas toujours légitime selon le choix du morceau et ça permet d’en garder sous le pied. Donc il y aura quelques surprises pour la voix et une grosse surprise sur le choix du morceau et les arrangements qu’on a fait avec mon groupe. »

Le teaser de l’émission nous apprend que le titre surprenant de Matthieu est le tube des années 80 « Fresh » de Kool and The Gang !









The Voice 6 sur TF 1, samedi 13 mai à 21h.