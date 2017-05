L’aventure de Matthieu dans l’émission « The Voice 6 » sur TF1 continue encore et encore !

Samedi dernier, Matthieu Baronne (du Tourne) a été repêché par Zazie pendant le prime en direct. Dévoué sur la scène, il a interprété en version rock et puissante « Requiem pour un con » de Serge Gainsbourg, et fait preuve d’une énergie des plus grandissantes et d’un besoin de s’amuser sur le plateau.

Matthieu, un mélange de rock, de pop et d’instinct

Les yeux droits dans la caméra pendant sa prestation, il s’est contenu sur cette reprise qu’il s’est appropriée pour rendre hommage à une des figures les plus emblématiques de la chanson française. Zazie le décrit avec ces quelques mots : « Matthieu, un mélange de rock, de pop et d’instinct ».

Dominique, père et premier supporter de Matthieu Baronne, assure la communication au sein du village du Tourne. Une photo avec le slogan « Soutenez Matthieu » est visible à l’entrée de la commune. De nombreux fans le soutiennent également sur les réseaux sociaux et dans son village.

Margot Delpech

« The Voice 6 », quart de finale, samedi 27 mai à 21h sur TF1.