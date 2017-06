À l’occasion de la Tournée The Voice 2017 et dans le cadre d’un reportage qui sera diffusé sur TF1 cet été, l’équipe de l’émission «Sept à Huit », présentée par Harry Roselmack, recherche parmi vous des spectatrices, spectateurs, familles…, qui souhaiteraient témoigner, partager leurs avis sur les talents de The Voice, l’expérience The Voice en live, leurs émotions et réaliser une interview lors du concert du 19 juin à la Patinoire Mériadeck de Bordeaux.

Pour participer

Pour participer, envoyer votre : nom, prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone à l’adresse suivante : thevoicelatournee@gmail.com

L’équipe de « Sept à Huit » pourra ensuite prendre contact avec vous.

The Voice, en tournée dans toute la France et en Belgique et le 19 juin à la Patinoire Mériadeck, avec parmi les huit finalistes, le Sud-Girondin Matthieu Baronne.





The Voice, la tournée, lundi 19 juin à 20h, à la Patinoire Mériadeck de Bordeaux. Tarifs de 25 à 55€. Réservations: Box Office, 24 galerie Bordelaise à Bordeaux. Tél. : 05. 56 48 26 26. Site : box.fr et points de vente habituels.