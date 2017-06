Le candidat du Tourne Matthieu Baronne, demi-finaliste de The Voice dans l’équipe de Zazie, sera sur la scène de la Patinoire Mériadeck le 19 juin pour la tournée de The Voice avec sept autres finalistes : Lisandro Cuxi, Ann-Shirley, Nicola Cavallaro, Shaby, Lucie, Audrey et Vincent Vinel.

A l’issue de cette sixième saison de The Voice, les huit talents finalistes des équipes de Florent Pagny, Zazie, Mika et M Pokora composent le nouveau casting de la tournée 2017 qui débute par Rennes le 18 juin, puis Bordeaux le 19.

Accompagnés par les six musiciens de l’émission et sous la direction musicale d’Olivier Schultheis, ces jeunes chanteurs partiront à la conquête de 21 villes de France, à la rencontre de leur public.

En duo, en trio, en solo

Car « The Voice, la tournée », c’est un concert 100 % live où les 8 talents finalistes de la Saison 6 du show musical le plus regardé de France interpréteront les titres favoris des téléspectateurs de « The Voice ».

Français, anglais, en duo, en trio, en solo, le concert dure 2h

« The Voice » réalise d’excellentes audiences avec une moyenne de 8 millions de téléspectateurs, 35% Pda sur les individus 4 ans et + et 48% Pda sur les femmes de moins de 50 ans RDA.

L’émission a ainsi révélé de nouveaux talents tels que Kendji Girac, Louane, Fréro Delavega, Claudio Capeo, Slimane, Lilian Renaud ou encore Amir.

Samedi 3 juin à 21h sur TF1 se déroulera la demi-finale de The Voice 6 en direct avec le Sud-Girondin Matthieu Baronne.

The Voice, la tournée, lundi 19 juin à 20h, à la Patinoire Mériadeck de Bordeaux. Tarifs de 25 à 55€. Réservations: Box Office, 24 galerie Bordelaise à Bordeaux. Tél. : 05. 56 48 26 26. Site : box.fr et points de vente habituels.