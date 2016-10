TERROIR. Poussée de cèpes en Sud-Gironde et en Marmandais

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Les lecteurs du Républicain ont mis l’eau à la bouche de la rédaction en adressant les photos de cèpes cueillis ces dernières heures en Sud-Gironde et en Lot-et-Garonne.

La pousse en cours se situe sur le passage du phénomène météorologique qui a frappé la région le mardi 13 septembre au soir. Il avait été marqué par de fortes pluies qui expliquent le phénomène qui agite le monde des chercheurs de champignons.

Dans ses éditions du Sud-Gironde et du Lot-et-Garonne (à paraître ce jeudi 6 octobre), Le Républicain vous en dit plus et vous livre les conseils précieux de chercheurs chevronnés.