TER AQUITAINE. Des médiateurs pour lutter contre les incivilités dans les trains

La ligne Ter Bordeaux-Bergerac-Sarlat est le lieu d’actes répétés d’incivilité et de malveillance, aussi bien à bord des trains que dans les gares.

Afin de renforcer la prévention de tels actes, tant à bord des trains circulant sur cette ligne que dans les gares de Libourne et de Castillon-la-Bataille, la Région Nouvelle-Aquitaine finance l’expérimentation d’une médiation sociale à compter du lundi 5 décembre 2016, en collaboration avec la SNCF et le Point Information Médiation Multi Services (PIMMS) de Cenon.

Ce projet consiste à déployer trois médiateurs sociaux à bord de trains ciblés, ainsi que dans les gares de Libourne et de Castillon-la-Bataille. Ces médiateurs ont pour mission de réguler les tensions et d’apaiser les conflits entre usagers et représentants de l’opérateur de transport. Ils veillent au respect des règles et préviennent les dégradations. Ils contribuent à sécuriser les transports en commun et à réduire les coûts engendrés par les dégradations.

Ces médiateurs offriront ainsi une capacité d’intervention supplémentaire, en complément de la sûreté ferroviaire (police ferroviaire régulièrement déployée sur la ligne), afin de traiter les incidents liés à des incivilités.

Chiffres clés concernant la ligne Bordeaux – Bergerac – Sarlat :