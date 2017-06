TENDANCE. Solaires, des lunettes très stylées

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Look et protection

Objectif numéro un : trouver des lunettes de qualité qui collent à sa personnalité. Encore plus pour les solaires que pour les lunettes de vue, l’extravagance est à l’honneur. Les montures sont de grande taille, dans des matériaux parfois inattendus, et les verres de divers tons, unis, dégradés ou miroir.

Résultat : adaptées au visage ou intentionnellement décalées, les premières affichent le style de celle ou celui qui les portent. Coordonnées ou contrastées, au service de la vue ou du look, les secondes en font voir de toutes les couleurs !

A la demande

Entre collection capsule et customisation, l’offre se démultiplie. D’une part, les fabricants et les grandes marques signent avec des créateurs pour des mini collections, diffusées en édition limitée, ce qui leur donne plus de valeur ! D’autre part, nombre de modèles offrent un éventail de possibilités grâce à des façades ou des branches interchangeables, ainsi que des clips permettant de fixer des verres de divers coloris.

Un peu en marge, des stylistes jouent le luxe absolu avec, à la demande, des habillages rares (algue, bois, corne, écaille, marbre, peaux…) tandis que des marques rivalisent de technologie extrême en connectant leurs montures au monde.

APEI-Actualités. Laurence Delsaut

Crédits des visuels :

©Afflelou

©Izipizi

©KI ET LA

©Krys

©Mango

©E.B. Meyrowitz

©MOA

©Nathalie Blanc

©Oakley

©Revel