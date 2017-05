TENDANCE. Les couleurs de l’été

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Greenery, incontournable

C’est la couleur de l’année 2017 désignée par Pantone. Vert botanique, vert d’eau ou vert sauge, les verts sont particulièrement de circonstance au printemps et en été, ces saisons du renouveau végétal et de la célébration de la nature !

Chez Farrow&Ball, le vert Studio green atteste que les verts botaniques remplacent les gris anthracite. Mercadier, spécialiste peintures et béton ciré, mise d’ailleurs sur un large choix de verts : « Du vert doux légèrement bleuté Nuphar ou Little Sister, à Star Fruit, plus acide avec ses pointes de jaune, en passant par le vert chlorophylle Lucky, les déclinaisons sont nombreuses, tout comme les combinaisons de couleurs », explique Marie Grindel, la co-fondatrice de la marque.

« S’il est encore peu présent dans les intérieurs, précise-t-elle, il y a fort à parier que 2017 change la donne. Quoi de mieux pour dynamiser une pièce un peu froide et faire entrer une touche de verdure chez soi ? Le vert est à la fois symbole de l’espoir et de la nature, on le retrouve partout cette année aussi bien dans l’univers de la décoration que dans celui de la mode. Il se marie très bien avec des teintes gaies comme l’orange ou le rose, mais aussi avec des coloris plus neutres tels que le beige ou le marron ».

Oranges, rouges, roses : couleurs de saison

Les roses et les rouges sont toujours passionnants ; les oranges, alliés aux jaunes, évoquent le farniente et les pays chauds. Farrow & Ball a par exemple élaboré une teinte Radicchio : un rouge qui évoque la sensualité et le romantisme. Soulignons d’ailleurs que les effets “tie and dye” sont toujours prisés pour harmoniser les teintes.

Bleus et jaunes : joli mariage

Ils s’appellent mint & lemon (menthe et citron) chez Maisons du Monde. Plus soutenus, ils sont Topkapi et Bikini chez Tollens. Chez Éléonore Déco, parmi les 7 teintes majeures de l’année, on note le bleu impérial, le bleu boston et le jaune citrus.

Chez Pantone®, les bleus sont Denim, Lapis Blue et Island Paradise, le jaune est Primerose Yellow, c’est-à-dire joyeux, ensoleillé et vitalisant. Chez Farrow&Ball, le nouveau jaune Hay n’est ni trop chaud, ni trop doré : « même s’il devient plus éclatant sous une lumière vive, il prend plutôt un aspect délavé et subtil, lorsqu’on l’associe avec un fond de vert ».

Pour Dulux Valentine, la couleur de l’année c’est le bleu gris. « Il trouve sa place dans une palette de nuances de bleus, de teintes naturelles (du vert eucalyptus au violet myrtille) mais aussi avec du rouge brique et du ocre doré ». Et n’oublions pas le bleu Klein, toujours si séduisant.

Dans l’ensemble, les teintes sont à la fois authentiques et contemporaines. Elles magnifient tous les intérieurs. On retrouve aussi des teintes naturelles (bronze, moutarde, turquoise), des noirs et blancs, sans oublier les pastels…

« Le mélange de teintes vives et de tonalités sobres et discrètes marque clairement une volonté d’introduire la couleur dans les intérieurs, explique-t-on chez Farrow & Ball. Cette envie traduit aussi un regain de confiance dans nos choix en matière de décoration ». En effet, qu’elles soient apaisantes ou vivifiantes, les couleurs de l’été doivent vous enchanter !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

