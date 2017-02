[TEMPÊTE] Météo France annonce un phénomène d'une intensité exceptionnelle

Le département de la Gironde est en vigilance rouge depuis ce vendredi après-midi. Météo France annonce un phénomène d’un intensité exceptionnelle pour cette nuit et samedi matin, en particulier entre 5h et 11h.

La dernière alerte rouge dans le département remonte à la tempête Klaus en 2009.

Des rafales entre 140 et 160 km/h sont attendues à partir de 5h sur les côtes du Nord de la Gironde et en Charente-Maritime.

A l’intérieur des terres, les rafales devraient atteindre entre 130 et 150 km/h.

Sur le littoral landais : 130 km/h et entre 100 et 120 à l’intérieur des terres.

Plusieurs mesures de sécurité

Le préfet de la Gironde a annoncé cet après-midi plusieurs mesures :

interdiction des manifestations et des marchés de plein air et fermeture des parcs et des jardins (0h à 12h);

interdiction des transports scolaires et fermeture des établissements scolaires en lien avec les services de l’Education nationale ;

fermeture du Pont d’Aquitaine (les véhicules seront redirigés vers les autres points de franchissement de la Garonne), de 5h à 12h ;

interdiction de la circulation des poids lourds sur les autoroutes et les axes principaux ;

interdiction de la navigation sur l’estuaire de la Garonne, en amont de la ligne Pauillac – Ile Patiras.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir