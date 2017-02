[TEMPÊTE] Le District de foot de la Gironde reporte les matchs du week-end

Suite aux mauvaises conditions météorologiques de ce vendredi et de ce week-end (rafales jusqu’à 120 à 130 km/h et fortes précipitations), « et en raison du mauvais état de beaucoup de terrains de sports entraînant de nombreux arrêtés municipaux », le District de foot de la Gironde, en concertation avec ses quatre établissements, a décidé de reporter à une date ultérieure, restant à définir, l’ensemble des rencontres (seniors, féminines et jeunes) prévues du samedi 4 au dimanche 5 février.