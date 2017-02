[TEMPÊTE] Des dégâts considérables en Gironde

L’épisode climatique n’est pas terminé mais ses effets sont déjà importants en Gironde. Le département repasse en vigilance orange vents violents et vagues submersion.

L’état des lieux à 9h :

Les Girondins doivent éviter les déplacements, sauf en cas d’extrême urgence.

- Plusieurs routes départementales, surtout dans le Médoc, la Haute-Gironde (arrondissement de Blaye) et le Libournais, restent coupées par des chutes d’arbres. La RD10 à Aubies et Espesas au nord de Saint André de Cubzac est réouverte à la circulation suite à l’intervention des agents du Conseil départemental de la Gironde. Il reste néanmoins demandé aux automobilistes d’éviter tous déplacements, sauf en cas d’extrême urgence.

- Les routes départementales sont fermées à la circulation pour les poids lourds (PL) et les cars : RD 3, RD 106, RD 137, RD 1089, RD 1113, RD 1010, RD 1250, RD1215, de 2h à 12h, ce samedi 4 février. Par mesure de sécurité, la circulation du réseau TransGironde est désormais totalement interrompue jusqu’à 12h.

- 164 interventions des sapeurs pompiers principalement dans le Médoc et l’agglomération bordelaise. Plus de 620 sapeurs pompiers du Service départemental d’incendie et de secours sont mobilisés.

- 45 000 foyers toujours coupés d’électricité dans le département et en particulier dans le Médoc.

- SNCF : les 2 TGV partis ce matin de Bordeaux en direction de Paris sont actuellement arrêtés sur les voies, l’un à Coutras et l’autre à Saint Aiguilin suite à une chute d’arbre. Le trafic est pour l’instant interrompu au départ de Bordeaux.

- Dans l’agglomération, les tramways restent à l’arrêt.

- Sur le réseau routier, les dérangements sont importants. Le Département a mobilisé 47 agents afin d’intervenir rapidement face aux intempéries : accidents de la route, arbres affaissés, hydrocarbures sur les chaussées…