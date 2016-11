Podensac Télévision : une série pour France 4 tournée à la supérette

Le centre bourg de Podensac a connu une forte activité le 3 novembre dernier.

La supérette Epipod a été choisie pour accueillir le tournage d’un épisode de la série « Des jours meilleurs » qui sera diffusée courant 2017 sur France 4.

Une dizaine de comédiens

Pour les prises qui se sont succédées durant toute la journée, pas moins d’une dizaine de comédiens, la plupart des adolescents, mais également une trentaine de techniciens.

Un arrêté municipal avait été pris pour assurer le stationnement des camions, camionnettes et autres véhicules utilisés pour le tournage.

Pour Fabien Sens, le propriétaire de la supérette, tout avait commencé avec la venue du réalisateur Franck Bellocq, par ailleurs créateur de la série «Soda» sur M6 : « Toute l’équipe est venue avant pour repérer les lieux. Ils m’ont demandé si j’étais intéressé pour recevoir un tournage dans le magasin. Au début j’ai été un peu surpris, puis j’ai rencontré la régisseuse principale et nous avons trouvé un accord sous la forme d’une convention ». Car la contrainte principale était de fermer la supérette durant toute la journée, et une semaine avant, le propriétaire avait annoncé que le magasin serait fermé : « J’avais placé un panneau annonçant fermé pour cause de tournage bientôt diffusé sur vos écrans. Les clients étaient curieux de savoir, ils n’ont pas été trop surpris et sont revenus le matin suivant, comme d’habitude ».

Lycéenne rebelle

La série raconte l’histoire de Charlie, 16 ans. C’est une lycéenne passionnée de skate qui vit dans une famille recomposée.

Rebelle et intelligente, elle rencontre des difficultés avec sa mère, son beau-père et son demi-frère, mais elle peut compter sur ses deux meilleurs potes, Félix et Alberto.

Il fallait que je les aide pour pas mal de petites choses

Ils n’ont qu’un seul désir : quitter leur bled pour devenir des adultes pour le meilleur et pour le pire.

Chacun des 40 épisodes de la série aura une durée de 3,30mn, et pour Fabien Sens le spectacle était en direct.

Il a assisté à tout le tournage : «Ils sont arrivés le matin avant 7h et j’ai été dans l’ambiance toute la journée. Il fallait que je les aide pour pas mal de petites choses : le fonctionnement de la caisse ou l’emplacement des marchandises dans les rayons. Ils ont arrêté de tourner vers 16h30, le temps de tout ranger ils sont partis à 18h30. C’était vraiment une belle expérience avec une équipe sympathique et amusante, mais maintenant, comme mes clients, j’attends avec impatience la date de diffusion».

Fabien Sens avait également donné accès à sa maison voisine qui a été utilisée pour servir de loges aux acteurs.

Il est conquis par cette expérience et n’hésite pas à conclure en disant : « S’ils signent pour une deuxième saison pourquoi pas continuer ! »

Norbert Lados