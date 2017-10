Ce dimanche 8 octobre à 21h, l’émission « Zone interdite » de M6 diffuse un documentaire d’Aymone de Chantérac (originaire d’Andernos), produit par Giraf Prod, sur l’Unité pour malades difficiles (UMD) de Cadillac : « Unité pour malades difficiles, qui sont ces fous que l’on enferme ? ».

La réalisatrice et son caméraman ont passé près d’un an à écouter et recueillir avec beaucoup d’humanité les témoignages des malades, du personnel, des familles.

Une plongée derrière les murs d’une des plus anciennes UMD de France, au plus proche du quotidien des hommes et des femmes qui y travaillent et des malades mentaux dangereux que l’on y soigne.

À lire l’interview de la réalisatrice Aymone de Chantérac dans Le Républicain du 5 octobre, actuellement en kiosque, ou en version numérique ici.

►À voir ce dimanche 8 octobre à 21h dans « Zone interdite » sur M6